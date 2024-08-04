أخبار اليمن : 30 شهيداً بقصف الاحتلال مدرستين في غزة

30 شهيداً بقصف الاحتلال مدرستين في غزةاستشهد 30 فلسطينياً وأصيب العشرات، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين في مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان، بأن "80 بالمائة من شهداء وجرحى المجزرة الجديدة هم من الأطفال".

وأضاف بصل: "الاحتلال ارتكب مجزرة بكل معنى الكلمة في مدرستي النصر وحسن سلامة، والمشهد صعب ومأساوي في مدينة غزة".

وتابع أنه "لم يعد هناك مكان آمن في مدينة غزة والاحتلال لا يراعي أي حرمات".

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال مراكز ومدارس تؤوي نازحين منذ بداية عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث استشهد مئات الفلسطينيين وأصيب مئات آخرون جراء مجازر الاحتلال في مراكز إيواء النازحين، وكان آخرها استشهاد 16 فلسطينيا أمس /السبت/ جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يجبرهم الاحتلال على إخلاء منازلهم قسرا ويضطر المواطنون إلى اللجوء إلى منازل الأقارب أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس والأماكن الفضاء، في ظل ظروف إنسانية صعبة وعدم توفر الماء والطعام والدواء.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ قرابة 10 شهور، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.