أخبار اليمن : صنعاء تحذّر شركات الطيران ووكالات السفر

صنعاء تحذّر شركات الطيران ووكالات السفردعت هيئة الطيران المدني والأرصاد، جميع الوكالات ومكاتب السفر العاملة في اليمن إلى سرعة تقديم طلبات ترخيص أو تجديد التراخيص للعام 2024م واستيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة لضمان استمرار تقديم خدماتها للمواطنين.

وأكدت الهيئة في تعميم لها، على وكالات ومكاتب السفر تجديد التراخيص خلال أسبوعين من تاريخه، ما لم ستضطر إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بما فيها إغلاق الوكالات المخالفة، حفاظاً على حقوق جمهور المسافرين وبما يسهم في تنظيم سوق السفر وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة لجميع المواطنين.

وحذرت هيئة الطيران المدني، جميع شركات الطيران العاملة في اليمن وأنظمة الحجز الآلي ووكالات السفر المعتمدة، من التعامل مع أي وكالات سفر غير مرخصة للعام 2024، وتحمل المسؤولية القانونية وكافة المخالفات التي تترتب على تلك الوكالات.

وحث الهيئة المواطنين الراغبين في قطع تذاكر السفر، التأكد من أن الوكالات ومكاتب السفر مرخصة من قبل الهيئة حفاظاً على حقوقهم.. مشيرة إلى أنها أصدرت قائمة محدثة بأسماء الوكالات والمكاتب المرخصة عبر المواقع الإلكترونية للهيئة,

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