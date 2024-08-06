أخبار اليمن : 39653 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

39653 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و653 شهيداً، و91 ألفاً و535 مصاباً.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيداً و66 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم بسبب الاستهداف المباشر لقوات الاحتلال لطواقم الإغاثة.
وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمارًا هائلاً في البنى الأساسية والمرافق والمنشآت الحيوية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.
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