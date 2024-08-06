أخبار اليمن : استشهاد 10043 طالباً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

استشهاد 10043 طالباً فلسطينياً منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن 10043 طالباً استشهدوا، و16423 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9936، والذين أصيبوا إلى 15897، فيما استشهد في الضفة 107 طلاب وأصيب 526 آخرون، إضافة إلى اعتقال 390.

وأكدت أن 504 معلمين وإداريين استشهدوا وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 117 في الضفة.

ولفتت إلى أن 119 مدرسة حكومية في قطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة، وتدمير أكثر من 62 مدرسة بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للقصف والتخريب، كما تعرضت 20 جامعة لأضرار بالغة، وتعرض أكثر من 31 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و57 بشكل جزئي، أما في الضفة فقد تعرضت 69 مدرسة للتخريب، و5 جامعات للاقتحامات المتكررة والتخريب والعبث بمحتوياتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ بدء العدوان حرم الاحتلال أكثر من 620 ألف طالب في القطاع من الالتحاق بمدارسهم منهم 39 ألف طالب ثانوية عامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفاً صحية صعبة.