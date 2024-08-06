أخبار اليمن : قائمة جديدة من سلسلة "آثارنا المنهوبة"

قائمة جديدة من سلسلة "آثارنا المنهوبة"أصدرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، قائمة رقم 18 من سلسلة "آثارنا المنهوبة " التي تتضمن الآثار التي تُنهب وتُهرب من اليمن.

وقالت الهيئة في بيان إن القائمة الجديدة قصيرة من حيث العدد، لكنها تعرض قطعًا أثرية منها ما يُباع علنًا في سوق الحزم في محافظة الجوف في وضح النهار.

وأضافت: من القطع التي تشملها القائمة سيف أثري يمني جميل على مقبضه نقش بخط المسند، و يرجح أن مصدر السيف من الجوف، وهو يُعرض للبيع.

وتهيب الهيئة بالأجهزة الأمنية في الجوف وغيرها من المحافظات منع المتاجرة بهذه الآثار وغيرها وتدعوها لتشديد القبضة الأمنية.

كما تدعو المواطنين للتعاون مع الهيئة في الحفاظ على الآثار والأماكن الاثرية من العبث والنبش.