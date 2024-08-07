أخبار اليمن : بن حبتور: اختيار السنوار تأكيد على وحدة الصف الفلسطيني

بن حبتور: اختيار السنوار تأكيد على وحدة الصف الفلسطينيبارك رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، للمجاهد يحيى إبراهيم السنوار، انتخابه بالإجماع من قبل قيادة ومجلس شورى حركة حماس رئيسا للحركة خلفا للشهيد المجاهد إسماعيل هنية.

وأثنى الدكتور بن حبتور، على المسيرة الجهادية للمجاهد السنوار على مدار السنوات الماضية كمقاوم صلب في مواجهة العدو الإسرائيلي وقمعه وطغيانه، معتبرا إختيار السنوار لقيادة الحركة خلال هذه الفترة المفصلية خطوة سليمة ورسالة واضحة على وحدة الصف الداخلي والإصرار لمواصلة المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر الموعود بإذن الله.

وعبر بن حبتور عن الثقة في نجاح القائد السنوار في قيادة الحركة ومواصلة السير بكل ثبات وعنفوان على طريق الكفاح المفتوح ضد العدو الصهيوني، سائلا الله العلي القدير العون له في أداء مهامه السياسية والجهادية وترسيخ وحدة الصف للحركة بمختلف اطرها ومستوياتها وعلاقاتها مع بقية الفصائل الفلسطينية المقاومة.