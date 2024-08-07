أخبار اليمن : صنعاء تستهدف سفينة ومدمرتين أمريكيتين

صنعاء تستهدف سفينة ومدمرتين أمريكيتينأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفينة ومدمرتين أمريكيتين، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية وسلاح الجوِ المسير والقوات البحرية نفذت عملية مشتركة استهدفتْ سفينةَ (Contship Ono) في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة.. مشيرة إلى أن استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ولفت البيان إلى أن سلاح الجوِ المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكيةَ "كول" في خليج عدن وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفَها بنجاح، فيما نفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكيةَ "لابون" بعدد من الصواريخِ الباليستية.

وأكد أن استهداف المدمرتين الأمريكيتين جاء أثناء عبورِهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية للعدو الإسرائيلي.. مبينا أن من نتائجِ العمليات فشل المدمرتين في التصدي الكامل للصواريخِ والمسيرات ونجاح عدد من المسيرات والصواريخ في تحقيق أهدافِها.

واعتبرت القوات المسلحة اليمنية كافة التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة العمليات البحرية دعماً للعدو الإسرائيلي، تحركات معادية ولن تتردد بعون الله تعالى في استهداف تلك التحركات وبكافة الوسائل المتاحة.

وأهابت بكافة شعوب الأمة العربية والإسلامية الانتصار لفلسطين وغزة والشهيد القائد إسماعيل هنيّة، وذلك بالتحرك العملي لرفض التحركات العسكرية الأمريكية ورفض كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي.

وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها في معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس مستمرةٌ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.