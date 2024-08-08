أخبار اليمن : مركز الألغام يحذر المواطنين من "كارثة" تحملها السيول

مركز الألغام يحذر المواطنين من "كارثة" تحملها السيولجدد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، تحذيره للمواطنين في محافظة الحديدة وبقية المحافظات، من الاقتراب من الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب التي جرفتها السيول إلى مناطق متفرقة.

وأكد المركز في بيان أن هذه المخلفات التي جرفتها السيول من المواقع الملوثة إلى المناطق السكنية والزراعية تمثل تهديداً إضافية للمدنيين في ظل استمرار الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها الحديدة والمحافظات الأخرى خلال الساعات الماضية.

ودعا المركز المزارعين ورعاة الأغنام والإبل في الوديان والمزارع والصحاري والمناطق القريبة من السكان في مدينة الحديدة الملوثة بهذه المخلفات إلى عدم العبث بها، وفي حال العثور على أجسام غريبة جرفتها السيول إلى مناطقهم إبلاغ عمليات المركز على الأرقام التالية: (777666519) واتس اب، أو الاتصال على الرقم (01835882).

وأشار البيان إلى أن الفرق التابعة للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تعمل بالتنسيق مع بقية الجهات بشكل متواصل لحماية المواطنين في كل المناطق المتضررة من السيول وغيرها.