أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ شايف روضان

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ شايف روضانبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ شايف أحمد حسين روضان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى شقيقي الفقيد حسين وحمود أحمد روضان، وأبناء الفقيد سالم وسلمان وسنان وسيف، بمناقب الشيخ شايف الذي سخر حياته للعمل بكل إخلاص في خدمة الوطن والشعب، والإهتمام بقضايا منطقته، حيث كان واحداً من الألف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام عام 1982م، وأحد الشخصيات الاجتماعية والقبلية التي كان لها مواقف وطنية مشرفة في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد ومشائخ ووجهاء وأعيان قبيلتي آنس وخولان.. مبتهلاً لله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.