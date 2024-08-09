أخبار اليمن : الاحتلال يبدأ عملية جديدة في خان يونس

الاحتلال يبدأ عملية جديدة في خان يونسأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بدء "عملية عسكرية هجومية" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، متجاهلًا التحذيرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بشأن عملياته في هذه المدينة التي سبق أن دخلها عدت مرات منذ بدء الاجتياح البري للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قوات من الفرقة 98 بدأت عملية هجومية في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة".

غارات مكثفة على خانيونس

وزعم المتحدث في البيان تلقي الجيش "معلومات استخبارية عن وجود بنى إرهابية في المنطقة"، على حد قوله.

وقال إنه مع بداية دخول قوات الجيش إلى المنطقة شنت طائرات سلاح الجو غارات مكثفة استهدفت أكثر من 30 هدفًا لحماس في خانيونس، بحسب ادّعائه.

والخميس، طالب الاحتلال سكان أحياء جديدة في مدينة خانيونس بإخلائها قسرًا؛ تمهيدًا لشن هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

وجاء ذلك بعد 4 أيام على شن إسرائيل هجومًا مدمرًا على مناطق زعمت سابقًا أنها "آمنة" شرقي خانيونس، ما خلّف 255 شهيدًا ودمارًا واسعًا.