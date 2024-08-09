أخبار اليمن : أول تعليق لأبو عبيدة على انتخاب السنوار

دوت الخليج -

أول تعليق لأبو عبيدة على انتخاب السنوار

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، مبايعة الكتائب للقائد المجاهد يحيى السنوار، مؤكداً جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته. أول تعليق لأبو عبيدة على انتخاب السنوارأعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، مبايعة الكتائب للقائد المجاهد يحيى السنوار، مؤكداً جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته. وأضاف أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته على تيليجرام أن "اختيار السنوار رئيساً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلفاً لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى". ومساء الثلاثاء، أعلنت حماس اختيار زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار (61 عاما) رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف مقر إقامته خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي. وأوضحت الحركة في بيان، أن اختيار السنوار لهذا المنصب جاء بعد "مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة بمؤسسات الحركة القيادية". وعبرت الحركة عن ثقتها بـ"السنوار قائدا لها في مرحلة حساسة وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد".

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