أخبار اليمن : إسبانيا تهزم فرنسا وتُتوّج بذهبية الأولمبياد بكرة القدم

إسبانيا تهزم فرنسا وتُتوّج بذهبية الأولمبياد بكرة القدمتُوِّج المنتخب الإسباني بذهبية كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب تغلبه على نظيره الفرنسي المضيف 5-3 بعد شوطين إضافيين في المباراة النهائية يوم الجمعة.

أحرز أهداف إسبانيا كل من فيرمين لوبيز في الدقيقتين 18 و25، وأليكس باينا (28)، وسيرجيو كاميلو في الدقيقتين 100 و120، بينما سجل إنزو ميلوت هدفاً أول لفرنسا في الدقيقة 11، وأضاف مغناس أكليوش الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة 78، وسجل جون فليب الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وحصل المنتخب الإسباني على الميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له ذلك في نسخة عام 1992 في أرضه في برشلونة، كما سبق له الحصول على الميدالية الفضية ثلاث مرات.

وكان المنتخب المغربي قد حصل على الميدالية البرونزية على حساب المنتخب المصري بعد فوزه عليه بستة اهداف نظيفة.