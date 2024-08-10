أخبار اليمن : تحذير للمواطنين: أمطار غزيرة وسيول جارفة

تحذير للمواطنين: أمطار غزيرة وسيول جارفةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة والمتفاوتة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على أجزاء من محافظات المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع وسهل تهامة والسواحل الغربية.

ويُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، صعدة، حجة، مرتفعات أبين ولحج والجوف ومأرب، وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من الصحارى والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 36.2 ملم، الضالع: 11.7، المكلا: 7.5، الغيظة: 3، البيضاء: 2.4، عدن: 2، طور الباحة: 1.8ملم.

وهطلت أمطار رعدية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد.

كما أنذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة ومن الانهيارات الطينية والصخرية.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.

