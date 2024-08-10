أخبار اليمن : المؤتمر وحلفاؤه يدينون "مجزرة الفجر" فى غزة

المؤتمر وحلفاؤه يدينون "مجزرة الفجر" فى غزةدان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني اليوم بقصف مدرسة للنازحين في غزة أثناء تأديتهم صلاة الفجر، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وعشرات الجرحى.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هذه المجزرة جريمة جديدة في سجل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق سكان غزة منذ بدء حربه في أكتوبر من العام الماضي.

وانتقد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الصهيوني، مشيرين إلى أن الدعم الأمريكي والغربي عموما هو السبب وراء استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب هذه المجاور وحرب الإبادة بشكل يومي.

وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الداعم والمساند للشعب الفلسطيني ولسكان غزة وحقهم في مقاومة المحتل الصهيوني حتى تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.