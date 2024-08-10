أخبار اليمن : تحذير من أطعمة ومشروبات ترفع ضغط الدم... تعرف عليها

تحذير من أطعمة ومشروبات ترفع ضغط الدم... تعرف عليهايعاني الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة تزداد فيها سرعة الدم داخل الأوعية الدموية إلى مستوى ينذر بالخطر. تؤدي زيادة سرعة الدم إلى ضعف جدران الأوعية الدموية ويتسبب أيضًا في ضخ القلب بوتيرة أسرع.

ويسفر الضخ السريع للقلب إلى الإفراط في بذل الجهد للقلب، والذي يمكن أن ينجم عنه العديد من أمراض القلب. وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يمكن التخفيف من حالات ارتفاع ضغط الدم بتناول طعام معين، وتجنب تناول ما يلي:

1. الملح

يتسبب الملح في ارتفاع ضغط الدم، لأنه عندما يزداد محتوى الصوديوم في النظام الغذائي، فإنه يزعج التوازن الأيوني الدقيق لجسم الإنسان. وينتج عن الخلل عدم قدرة الكلى على تصفية الدم بشكل صحيح حيث يحتوي الدم على نسبة عالية من محتوى الصوديوم. عندما لا تنتج الكلى البول بشكل صحيح، يزداد محتوى الماء في الدم مما يزيد من ضغط الدم. وفقًا لخبراء التغذية، يجب ألا يتجاوز تناول الصوديوم اليومي للفرد السليم، حتى لا يعاني من ارتفاع ضغط الدم، 1500 مليغرام.

2. الحساء المعلب

يمكن أن يبدو الحساء المعلب مغذيًا للغاية، بخاصة الأنواع التي يتم الترويج إلى أنه تستخدم الخضروات الصحية. وفي الواقع، فإن الحساء المعلب هو سبب رئيسي لتفاقم ارتفاع ضغط الدم. يحتوي الحساء المعلب على الصوديوم الذي يزيد من سرعة تدفق الدم. لذلك، عند اختيار الحساء المعلب، يجب على الشخص التأكد من اختيار منتجات "منخفضة الصوديوم".

3. اللحوم المعلبة

إن اللحوم المعلبة هي لحوم معالجة. تم تصنيعها لتدوم لفترة أطول وتبقى غير فاسدة. يتم استخدامها لصنع السندويشات السريعة وتعتبر مغذية. ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم. تحتوي حصة من اللحوم المعلبة التقليدية تزن على حوالي 600 مليغرام من الصوديوم.

4. اللحوم الحمراء

تعد اللحوم الحمراء مصدرًا رئيسيًا للحديد الهيمي في الجسم، والذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمستويات ضغط الدم في جسم الإنسان. كما تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة صوديوم أعلى من اللحوم البيضاء والمأكولات البحرية؛ لذلك، يجب التقليل من تناول اللحوم الحمراء للسيطرة على ضغط الدم وتجنب ارتفاع ضغط الدم.

5. الوجبات الصينية الجاهزة

تعتبر الوجبات الجاهزة الصينية من الأطعمة المفضلة لدى البعض هذه الأيام. عند العيش في مجتمع سريع الخطى، تعتبر الأماكن التي تقدم هذه الأطعمة السريعة والموفرة للميزانية طوق إنقاذ. ولكن يجب توخي الحذر إذ تستخدم بعض أماكن بيع الوجبات الجاهزة الصينية زيوتًا غنية بالصوديوم. ولهذا السبب تبدو الخضروات المقلية في الوجبات الصينية الجاهزة لامعة للغاية. كما تحتوي الوجبات الجاهزة الصينية على كمية كبيرة من الصلصات المعلبة بالإضافة إلى مكونات أخرى غنية بالصوديوم تسبب ارتفاع ضغط الدم.

6. البيتزا المجمدة

تعتبر البيتزا المجمدة حلاً سريعًا عندما لا يتم طهي الغداء أو عندما يرغب الشخص في إعداد وجبة سريعة فيضعها في الفرن وينتظر حتى يبدأ الجبن في الذوبان وتتحول العجينة إلى مقرمشة وذهبية اللون. ولكن لحفظ البيتزا المجمدة، يتم استخدام كمية كبيرة من الملح. إن التركيز العالي من الصوديوم يؤدي إلى تفاقم ضغط الدم ويسبب أمراض القلب المختلفة.

7. صلصة الطماطم

إن الصلصات الجاهزة هي أيضًا قنابل صوديوم. يستخدم الملح كمادة حافظة في هذه الصلصات، وهذا الملح يسبب اضطرابًا في توازن الإلكتروليت في الجسم. عندما يختل توازن الإلكتروليت، تتعطل الكلى أيضًا، ويرتفع ضغط الدم.

8. المخللات

من المعروف أن المخللات هي عبارة عن خضروات مملحة ومعلبة يتم غمسها في الزيت أو الخل للتخمير والنكهة. يتم تناول هذه المخللات كطبق جانبي وكذلك وضعها في السندويشات والبرغر المختلفة في جميع أنحاء العالم. يؤدي محتوى الصوديوم العالي للغاية في هذه المخللات إلى تفاقم ضغط الدم ويمكن أن يحول حتى الخيار البسيط إلى قنبلة صوديوم.

9. المخبوزات

تبدو المخبوزات في أغلب الأحوال صحية بسبب الروائح الرائعة والطعم المذهل لها، بخاصة عندما تكون طازجًة. في واقع الأمر، إن المخبوزات غنية بمحتوى السكر، الذي يسبب أيضًا ارتفاعًا في ضغط الدم. كما أنه يتم إضافة الملح إلى شرائح الخبز والمعجنات والكرواسون.

10. الحلوى

تتسبب الحلوى وألواح الشوكولاتة والكعك المحلى أيضًا في زيادة مستويات الصوديوم في الجسم. كما أنها ترفع مستويات السكر في الدم. كما أنها مأكولات تسبب السمنة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع ضغط الدم وإجهاد القلب.

11. المشروبات الغازية

يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى زيادة احتمالات الإصابة بالكثير من الأمراض وتزيد من ضغط الدم أيضًا. كما تدمر المشروبات الغازية صحة الفم لدى الشخص وتسبب الجفاف، الذي يؤدي إلى اختلال توازن الكهارل في الجسم وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

12. القهوة

تعد القهوة مشروبًا ممتازًا في الصباح، وهي بديل رائع لمشروبات الطاقة. لكن يمكن أن يؤدي الاستخدام غير المسبوق وغير المنضبط للمشروبات الغنية بالكافيين إلى ارتفاع في ضغط الدم، بل إنه يكون ارتفاعًا مفاجئًا وبالتالي يمكن أن يسبب المزيد من الضرر.*وكالات

