لبوزة يعزي بوفاة المحامي علي المنعي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة المحامي علي محمد المنعي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء العطاء الوطني في المجال القانوني.
وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عبدالله محمد المنعي عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه وإلى أولاد الفقيد، بمناقب الراحل ودوره في خدمة المجتمع والدفاع عن قضاياه الحقوقية، وإسهاماته الإنسانية في إصلاح ذات البين.
وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل المنعي بمديرية الطويلة محافظة المحويت.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة المحامي علي المنعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.