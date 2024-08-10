أخبار اليمن : المشاط وبن حبتور.. ماذا دار في اللقاء؟

المشاط وبن حبتور.. ماذا دار في اللقاء؟التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.

وخلال اللقاء أشاد فخامة الرئيس بدور حكومة الإنقاذ الوطني ورئيسها الدكتور بن حبتور والتي تحملت المسؤولية في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ البلاد.

وأكد أن حكومة الإنقاذ ورئيسها أدوا المسؤوليات المنوطة بهم في ظروف معقدة واستطاعوا بجهود بالغة الحفاظ على كيان مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، وتحقيق الاستقرار في الحد الممكن والمتاح في ظل العدوان الأمريكي السعودي والحصار المطبق طوال سنوات عملها وبأقل الامكانيات وفي أخطر الظروف الأمنية.

وعبر الرئيس المشاط عن شكره للدكتور بن حبتور على قيادته الحكيمة وشعوره العالي بالمسؤولية والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق التماسك واستمرار الفاعلية، والذي أفشل أحد أهداف العدوان المتمثلة بدفع مؤسسات الدولة إلى الانهيار.

وقال: "لقد كان الدكتور عبدالعزيز بن حبتور المسؤول الواعي والقيادي المحنك والأكاديمي الصبور الذي خدم اليمن في سنوات صعبة ولن ينسى له الشعب اليمني هذا الصنيع".

وبارك الرئيس المشاط للدكتور بن حبتور تعيينه عضواً بالمجلس السياسي الأعلى، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته الجديدة.

من جهته عبر الدكتور بن حبتور عن شكره وتقديره لدعم فخامة الرئيس المشاط، مؤكداً على مواصلة الجهود لخدمة اليمن دولة وإنساناً من أي موقع كان وضمن أي مسؤولية تناط به.