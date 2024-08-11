أخبار اليمن : صنعاء تحذّر ملاك صالات الأعراس وتتخذ هذا القرار

صنعاء تحذّر ملاك صالات الأعراس وتتخذ هذا القراروجه مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، فروع المرور في الأمانة والمحافظات، بمنع إنزال خدمات مرورية سواءً أفراد أو آليات أمام صالات الأعراس أو حفلات التخرج أو أي مناسبات شخصية.

وأوضح مدير عام المرور أن من أولويات مهام شرطة المرور تكمن في تنظيم الحركة المرورية في الشوارع العامة والتقاطعات وتعزيز مستوى السلامة المرورية على الطرق والمشاركة في ترتيب وتنظيم الفعاليات والمناسبات العامة والرسمية لخدمة المجتمع وليس تنظيم المناسبات الخاصة.

وأكد أن شرطة المرور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ستتخذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفين من ملاك الصالات والمناسبات الخاصة، مشدداً على ضرورة تعاون الجميع للحد من الازدحام المروري الناجم عن الوقوف العشوائي أمام الصالات في المناسبات الخاصة.

ودعا الدكتور البراشي، ملاك صالات الأعراس والمناسبات إلى تحمل المسؤولية الكاملة في ترتيب وتنظيم مواقف سيارات بمحيط صالاتهم التي تقام فيها المناسبات وبما لا يخل بالحركة المرورية ومطالبتهم بتوفير منظمين من قبلهم لتولي مسألة تنظيم الوقوف وتسهيل حركة السير أمام صالاتهم ومنشآتهم.

وأشار إلى الأعباء التي يتحملها رجل المرور المترتبة على انعدام المواقف اللازمة لمعظم صالات الأعراس ولا يمكن أن يضاف على ذلك عبئ تنظيم المناسبات الخاصة.