أخبار اليمن : أبو عبيدة يكشف عن حدث هـام

أبو عبيدة يكشف عن حدث هـامأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مقتل أسير إسرائيلي، وإصابة أسيرتين أخرتين بجراح خطيرة، برصاص أفراد مكلفين بحراستهم في قطاع غزة.

وأكد أبو عبيدة، في بيان على قناته الرسمية في "تلغرام"، وقوع حادثتي إطلاق نار منفصلتين نفذهما مجندان من حراسة الأسرى.

وقال أبو عبيدة: "في حادثتين منفصلتين، قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن".

وحمّل الناطق باسم "القسام" حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المجازر في غزة، وما يترتب عليها من ردّات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى "الصهاينة".

ولم يكشف أبو عبيدة، أي تفاصيل حول هوية الأسرى الثلاثة، إلا أنه أشار إلى تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل الحادثتين، وسيجري لاحقاً الإعلان عنها.