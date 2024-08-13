أخبار اليمن : كوبا تحذّر من تواصل العدوان على اليمن

كوبا تحذّر من تواصل العدوان على اليمنحذر وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، من أن القصف الذي تشنه الولايات المتحدة وحلفاؤها على المدن اليمنية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال رودريغيز في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم: "نحن نصر على أن السبيل لإنهاء الصراع هو إنهاء الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة، وإنشاء الدولة الفلسطينية".

وكان وزير الخارجية الكوبي قد حذر، في أبريل الماضي، من استمرار "الهجمات" المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن.

وأكد أنّ "هذه الهجمات تزيد من خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مع عواقب وخيمة وغير متوقعة على السلم العالمي".

يُذكر، أنّ طيران العدوان الأمريكي- البريطاني شن، الاثنين، غارةً جويةً على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة، المطلّة على البحر الأحمر.

وجاء العدوان في ظل محاولات يائسة تهدف إلى "ردع صنعاء" عن مساندة الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من الاعتداءات المتكررة على الأراضي اليمنية والتي أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء بعد التحام اليمن بـ"طوفان الأقصى"، إلا أن القوات المسلحة اليمنية تستمر في استهداف الأهداف الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان أبرزها استهداف مسيّرة يافا لـ"تل أبيب".

وبالتوازي مع عملياتها ضد الأهداف الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرضت القوات المسلحة اليمنية معادلة ردع في البحار، عبر استهدافها للسفن التي تبحر باتجاه موانئ العدو الصهيوني.