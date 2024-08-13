أخبار اليمن : أمطار غزيرة تضرب اليمن.. وتحذير من السيول

أمطار غزيرة تضرب اليمن.. وتحذير من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على مرتفعات محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجه، صعدة.

وأشارت إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 12.5 في المكلا، 6 في السدة ـ إب، 0.8 في صرفيت ـ المهرة.

كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد الجوي على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.