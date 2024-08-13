الأونروا: النزوح في غزة لا ينتهي
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن النزوح في قطاع غزة لا ينتهي أبدًا، حيث تم وضع حوالي 84% من القطاع، أي ما يعادل 305 كم مربع، تحت أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات العدو الصهيوني.
وقالت الأونروا في تدوينة على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء إلى أن "الناس يفرون من أجل النجاة بحياتهم، ويأخذون معهم ما يستطيعون حمله، تاركين كل شيء آخر وراءهم. كما إنهم مرهقون ولا يجدون مكانًا آمنًا يلجؤون إليه".
من جانبه قال مدير شئون الأونروا في غزة سكوت اندرسون إنه "يمكنك حرفيًا أن تشم رائحة الدم في الهواء"، مشيرا إلى الأوضاع المروعة في مستشفيات غزة، التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية الضرورية.
ونوه اندرسون أن "الأزمة الإنسانية في غزة من صنع الإنسان بنسبة 100%، ويمكن للبشر أن يقوموا بإنهائها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأونروا: النزوح في غزة لا ينتهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.