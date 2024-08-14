أخبار اليمن : أمطار تضرب هذه المناطق وتحذير من السيول

أمطار تضرب هذه المناطق وتحذير من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، البيضاء والضالع.

ويتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، مأرب، أبين، عدن، لحج، الحديدة ومناطق سهل تهامة.

وأشار المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: إب ـ بعدان: 74.2 ملم، ذمار: 50.0، الضالع: 40.0، البيضاء: 36.0، تعز ـ الحوبان: 37.3، صنعاء: 32.3، ريمة: 15.0، عتق ـ شبوة: 8.0 ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول ارخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج

وأهاب بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.