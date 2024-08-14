أخبار اليمن : إغاثة 2350 أسرة من ضحايا سيول بالحديدة

إغاثة 2350 أسرة من ضحايا سيول بالحديدةدشن المجلس الأعلى للشؤون الانسانية بمحافظة الحديدة، اليوم توزيع مساعدات غذائية وايوائية ونقدية وحقائب طارئة للأسر المتضررة من سيول الأمطار في عدد من مديريات المحافظة.

تستهدف المساعدات ألفين و355 أسرة متضررة ونازحة جراء ما لحق بمنازلها وممتلكاتها من أضرار كبيرة ضمن الجهود الاغاثية المتواصلة لتخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح مدير فرع المجلس جابر الرازحي، أن المساعدات الطارئة تشمل 500 أسرة بمواد ايوائية بمديرية المراوعة مقدمة من جمعية الهلال الاحمر اليمني، و777 أسرة بسلال غذائية بمديريتي القناوص والزيدية مقدمة من جمعية قطر الخيرية.

وأشار الى توزيع حقائب استجابة طارئة لعدد 100 أسرة بمديرية المراوعة بدعم من منظمة المجلس النرويجي، و 60 أسرة بمديرية الحالي و69 أسرة بمديرية الدريهمي بدعم من منظمة رؤيا أمل.

كما أفاد الرازحي، الى توزيع مساعدات نقدية لعدد 163 أسرة بمديرية الدريهمي مقدمة من مؤسسة غطاء الرحمة، بواقع 56 ألف ريال لكل أسرة، وكذا توزيع سلال غذائية لنحو 175 أسرة بمديرية الزهرة بدعم من جمعية النور الخيرية.

ولفت مدير فرع الشؤون الانسانية بالمحافظة، الى تدشين توزيع سلال غذائية لأكثر من 511 أسرة متضررة من السيول بمديرية بيت الفقية مقدمة من مؤسسة الاغاثة الاسلامية.

وبين أن قافلة المساعدات الغذائية والايوائية المقدمة من أبناء صعدة تم توزيعها على الأسر المتضررة في المديريات الشمالية والجنوبية بالمحافظة.

وأكد أن فرع المجلس يبذل المزيد من الجهود في التنسيق مع المنظمات والمؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الانساني، لتعزيز التدخلات والمساعدات لتخفيف معاناة كافة الأسر المتضررة في المناطق والقرى المتضررة من السيول.

ونوه بتفاعل شركاء العمل الانساني ومدى استشعار المنظمات التي ساهمت بالتدخلات الطارئة لتخفيف تداعيات أضرار كارثة السيول التي تعرضت لها محافظة الحديدة، مبينا استمرار الاحتياج الفعلي للمساعدات لإغاثة الأسر المنكوبة.