أخبار اليمن : الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزةارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مزيدًا من المجازر بحق العائلات في قطاع غزة مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء قصف جيش الاحتلال عددًا من المنازل في حي الشيخ ناصر بخان يونس.

وأكدت المصادر أن عددًا من الشهداء وصلوا أشلاء وبينهم نساء، وأن من بين المصابين حالات خطرة.. فيما ذكر الدفاع المدني أن 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال اُستشهدوا، وجرح آخرون نتيجة قصف إسرائيلي آخر استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة بطن السمين جنوب المدينة.

كما أصيب 4 فلسطينيين في قصف استهدف منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وفي مدينة غزة اُستشهد 4 أشخاص في قصف طائرات الاحتلال منزلا قرب مركز شرطة حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وفي السياق ذاته أعلن جهاز الدفاع المدني عن استشهاد عنصرين من منتسبيه برصاص قوات الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة، وأكدت المديرية أنه باستشهادهما يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال هذه الحرب إلى 82 شهيدا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 39965 شخصا وإصابة 92294 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.