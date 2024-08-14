الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مزيدًا من المجازر بحق العائلات في قطاع غزة مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى.
وأعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء قصف جيش الاحتلال عددًا من المنازل في حي الشيخ ناصر بخان يونس.
وأكدت المصادر أن عددًا من الشهداء وصلوا أشلاء وبينهم نساء، وأن من بين المصابين حالات خطرة.. فيما ذكر الدفاع المدني أن 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال اُستشهدوا، وجرح آخرون نتيجة قصف إسرائيلي آخر استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة بطن السمين جنوب المدينة.
كما أصيب 4 فلسطينيين في قصف استهدف منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.
وفي مدينة غزة اُستشهد 4 أشخاص في قصف طائرات الاحتلال منزلا قرب مركز شرطة حي الزيتون جنوب شرق المدينة.
وفي السياق ذاته أعلن جهاز الدفاع المدني عن استشهاد عنصرين من منتسبيه برصاص قوات الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة، وأكدت المديرية أنه باستشهادهما يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال هذه الحرب إلى 82 شهيدا.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 39965 شخصا وإصابة 92294 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.