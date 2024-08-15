أخبار اليمن : عدد الشهداء في قطاع غزة يتجاوز 40 ألفاً

عدد الشهداء في قطاع غزة يتجاوز 40 ألفاً
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفاً و5 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92 ألفاً و401 منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 132406 بين شهيدٍ وجريح.
وأضافت أن جيش الاحتلال "ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة وصل منهما للمستشفيات 40 شهيداً و107 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا الآخرين لايزالون في عداد المفقودين، إما تحت الركام وأنقاض المباني المهدمة، أو دفنوا في مقابر جماعية.
وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 314 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.
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