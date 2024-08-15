أخبار اليمن : مفوض أممي يدعو لوقف فوري لاطلاق النار في غزة

مفوض أممي يدعو لوقف فوري لاطلاق النار في غزةدعا مفوض أممي، اليوم الخميس، لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً، وإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تصريح له، إن هذا اليوم يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم، مع إعلان ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 40 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف تورك، أن هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره يرجع بشكل كبير إلى الفشل المتكرر من جانب قوات العدو الصهيوني في الامتثال لقواعد الحرب، حيث قتلت في المتوسط 130 شخصًا كل يوم في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية.

ولفت المفوض السامي الى ن حجم تدمير جيش العدو الصهيوني للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة صادم للغاية.

وقال إن القانون الإنساني الدولي واضح جدًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، داعيا لأن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دولياً حقيقة واقعة.

