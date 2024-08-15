أخبار اليمن : غذاء يزيد خطر الإصابة بمرض السكري

غذاء يزيد خطر الإصابة بمرض السكريكشف فريق من علماء جامعة هارفارد عن غذاء شائع الاستهلاك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وقال الفريق إن تناول اللحوم الحمراء، أو ما يعادل 2.5 أونصة من لحم البقر يوميا، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري النوع 2 بنسبة 26%.

وأكد العلماء، لموقع “ديلي ميل”، أن جميع عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة الأخرى أُخذت في عين الاعتبار، خاصة أن مرض السكري النوع 2 يرتبط عادة بزيادة استهلاك السكر والأغذية منخفضة الألياف والوجبات السريعة، بالإضافة إلى أنماط الحياة المستقرة.

وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 200 ألف بالغ على مدى 36 عاما، أن المشكلة تكمن في حديد الهيم، وهو نوع من الحديد يأتي من الهيموجلوبين، المادة الكيميائية الموجودة في الدم التي تساعد الجسم على نقل الأكسجين. وتحتوي معظم المنتجات الحيوانية عليه، ولكن بمستويات متفاوتة.

ويقول العلماء إن حديد الهيم يسبب الالتهاب في الجسم، ما يجعله أقل استجابة للأنسولين (هرمون يتحكم في نسبة السكر في الدم)، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وتشير النتائج المقلقة إلى أن اتباع نظام غذائي قائم على النباتات يمكن أن يساعد في الحماية من الإصابة بمرض السكري، وفقا لمعد الدراسة الدكتور فرانك هو، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في جامعة هارفارد.

وأضاف فرانك: “إن تقليل تناول حديد الهيم، وخاصة من اللحوم الحمراء، وتبني نظام غذائي قائم على النباتات، يمكن أن يكونا من الاستراتيجيات الفعالة في خفض مخاطر الإصابة بمرض السكري”.

وقالت ميشيل روثنشتاين، أخصائية التغذية الوقائية لأمراض القلب والتي لم تشارك في الدراسة: “نريد تقليل استهلاكنا للحوم الحمراء”. وينبغي على أولئك الذين يأكلون كميات أقل من اللحوم، أن يستهلكوا ما يكفي من البروتين والحديد من مصادر أخرى، بما في ذلك الخضروات الورقية مثل الكرنب، وكذلك البقول والمكسرات.