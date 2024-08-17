أخبار اليمن : تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في غزة

تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في غزةسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، وذلك في مدينة دير البلح لطفل يبلغ من العمر عشرة أشهر، لم يتلق أي جرعة تحصين ضد هذا المرض.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأطباء اشتبهوا بوجود أعراض مطابقة لمرض شلل الأطفال، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في العاصمة الأردنية عمّان تم تأكيد الإصابة بسلالة فيروس شلل الأطفال المشتقة من اللقاح، مؤكدة أنها ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات.

وذكرت أنه جرى توفير مليون ومئتي ألف جرعة من طعم شلل الأطفال النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، لافتة إلى أن العمل جار لتوفير أربعمئة ألف جرعة أخرى.

كما شددت على أن استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة قد نجمت عنه كارثة صحية بشهادة المنظمات الدولية، كما أن نقص احتياجات النظافة الأساسية، وعدم توفر خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين، وعدم توفر مياه الشرب الآمنة، خلقت بيئة مواتية لتفشي وانتقال العديد من الأوبئة، منها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح.

وجددت مناشدتها المجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية سرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي فورا على قطاع غزة، والعمل على تهيئة الظروف الميدانية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بشكل فوري لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.