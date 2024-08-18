بن حبتور يؤكد أهمية تعزيز العلاقات اليمنية الروسية
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، علي أهمية تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين اليمن وروسيا الاتحادية بصورة خاصة ومع دول "البريكس" الرئيسة بصورة عامة.
واعتبر الدكتور بن حبتور، خلال لقائه اليوم مستشار رئيس الوزراء لشئون دول البريكس فؤاد الغفاري، أن الذكرى السنوية الـ96 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين اليمن وروسيا التي تصادف الأول من نوفمبر من كل عام فرصة لتوطيد العلاقات اليمنية - الروسية المعاصرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ولفت إلى ضرورة إيلاء ملف بريكس الأهمية المستحقة خاصة في ظل التغيير العالمي الذي يشهد فيه الجميع تحالف دول العدالة والمقاومة في مقارعة مشروع الاستعمار والارتهان الصهيوني الإمبريالي.
وكان عضو السياسي الأعلى قد استمع إلى شرح من الغفاري عن نتائج زياراته إلى العاصمة الروسية موسكو وعاصمة بيلاروسيا منسك، وجوانب التواصل مع الأصدقاء الروس في العديد من المستويات.. موضحا أنه جرى خلال الزيارة التعريف ببريكس اليمن وحضوره الواعي والفاعل في فضاء تعدد الأقطاب والأطراف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : بن حبتور يؤكد أهمية تعزيز العلاقات اليمنية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.