أخبار اليمن : رئيس الوزراء: ثابتون في إسناد غزة

رئيس الوزراء: ثابتون في إسناد غزةزار رئيس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، ومعه النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، اليوم، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، مكتب حرك حماس بصنعاء، لتأكيد وتجديد التضامن الحكومي مع القضية الفلسطينية وغزة.

حيث كان في استقبالهم القائم بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن، معاذ ابو شماله، ومدير مكتب حماس، عمر السباخي، ومسئول العلاقات السياسية بالمكتب عبدالله هادي.

وتحدث الرهوي خلال اللقاء، مؤكدا أن الشعب اليمني وقيادته الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومته يقفون دوما إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين ومقاومته ومجاهديه.

وقال "ثابتون في إسناد المجاهدين في غزة حتى تحرير الأرض المحتلة والنصر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف "بتضحياتكم الجسيمة وثورتكم المباركة ضد المحتل الصهيوني الغاصب ووقوف الأحرار معكم ستصنعون التحرير والاستقلال والحرية فشهداؤكم شهدائنا وأجسادكم أجسادنا"، مشيراً إلى التضحيات والدماء الزكية التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني اليوم في غزة هي وقود الحرية والتحرير والاستقلال.

بدوره أوضح العلامة مفتاح، ان الزيارة جاءت لتأكيد أن القضية الفلسطينية هي من أهم أولويات حكومة التغيير والبناء وكذا تأكيد على الدعم الرسمي والشعبي والقيادي الثابت والكبير والمتصاعد لها، مشيرا إلى أن موقف الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج في مواجهة العدوان الصهيوني وتلاحمها وتكاملها موقف مشرف وعظيم يؤكد أن الانتصار قريب على العدو وجميع داعمي وجوده بالسلاح والعتاد والمستلزمات الأساسية.

من جانبه عبر أبو شماله، عن التقدير والاعتزاز بهذه الزيارة التي ترفع المعنويات وتؤكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته ليسا وحدهما وأن لهما ظهر وسند يدعم القضية التي حاول العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي تصفيتها، مشيرا إلى أن الـ7 من اكتوبر 2033م جاء ليعيد القضية إلى الواقع من جديد ولتؤكد أن الشعب الفلسطيني ماض لإستعادة حقوقه مهما كانت التضحيات.