أخبار اليمن : وزير الكهرباء والمياه: اعملوا بروح الفريق الواحد

وزير الكهرباء والمياه: اعملوا بروح الفريق الواحداطلع وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد اليوم على سير العمل بهيئة كهرباء الريف.

واستمع الوزير علي سيف محمد خلال لقائه اليوم مدير عام الهيئة المهندس نبيل محرم ومدير المشاريع بالهيئة فؤاد المقطري إلى شرح عن سير العمل ومستوى الأداء بالهيئة والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطط في المناطق الريفية وسبل معالجتها.

وتطرق اللقاء إلى مستوى تنفيذ مشاريع الهيئة في عدد من المحافظات وإجراءات استئناف المشاريع المتعثرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وفي اللقاء أكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والمضي في تنفيذ مشاريع الهيئة بما يغطي احتياج المواطن من التيار الكهربائي وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة.

وحث على تقديم مصفوفة متكاملة بالصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل مع وضع الحلول والمعالجات اللازمة لمناقشتها مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة لتغطية احتياج المواطنين في الريف من التيار الكهربائي.

وأشاد الوزير علي سيف بجهود كوادر هيئة كهرباء الريف ومستوى الأداء خلال الفترة الماضية رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

من جهته، استعرض مدير عام هيئة كهرباء الريف المهندس محرم مجمل الأنشطة التي نفذتها الهيئة خلال العامين الماضيين في عدد من المحافظات والصعوبات في الميدان.

وأكد أن الهيئة وفروعها على استعداد لتنفيذ المهام المنوطة بهم في تحسين خدمات مشاريع الكهرباء في المناطق الريفية بالتعاون والشراكة مع المؤسسة العامة للكهرباء ومؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة.