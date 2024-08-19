أخبار اليمن : 7 علامات للتوتر يجب الانتباه لها

7 علامات للتوتر يجب الانتباه لهاسرعة وتيرة الحياة اليومية تسبب الإجهاد بشكل واضح، ويظهر تأثيرها واضحاً على الصحة العامة على المدى الطويل، وكذلك على نمط الحياة علينا، خاصة مع سلوكيات أخرى مثل التدخين، لكن الإجهاد المزمن يسبب مجموعة خاصة به من المشاكل.

عندما تكون متوتراً، تحدث استجابة تطورية في جسمك. يتم تشغيل السمات الوقائية بواسطة الجهاز العصبي الودي تسمى «استجابة (القتال أو الهروب)» ويفرز جسمك هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين لمواجهتها.

بعض الإجهاد أمر طبيعي، ولكن عندما يستمر لفترة طويلة فإنه يشكّل مشكلة لصحتك، وفقاً لما ذكره تقرير لصحيفة «التليغراف» البريطانية.

في وقت الإجهاد، قد تشعر بالإرهاق والانفعال أو ضيق في الصدر. إذا استمر الإجهاد لفترة طويلة، فقد تصاب بارتفاع ضغط الدم؛ مما يعرّضك لخطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

والحقيقة، أن بعض الإجهاد أمر لا مفر منه؛ لذلك من المهم إيجاد طرق لإدارة الإجهاد وإغلاق دورته بانتظام، مثل محاولة تهدئة النفس عبر التنفس العميق، أو القيام بشيء ممتع (مثل ممارسة الرياضة والهوايات التي تحفز الانتباه)، أو الابتعاد عن التوتر والاستمتاع بخمس دقائق مع كوب من الشاي. كل هذه الأشياء تحفز الجهاز العصبي السمبتاوي؛ مما يقلل من استجابتنا للتوتر ويقلل من خطر الإصابة بمشاكل طويلة الأمد.

وفيما يلي نعرض سبع علامات جسدية للتوتر يجب الانتباه لها:

1. ارتعاش العين غالباً ما يكون ارتعاش العين مظهراً غير مرئي للتوتر المزمن؛ نتيجة لهرمونات التوتر التي تسبب تشنجاً في العضلات المحيطة بالعين والجفن. يمكن أن تتفاقم الارتعاشات بسبب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وهي سمة شائعة أخرى عند التوتر.

على الرغم من الإحباط، فإن ارتعاش العين اللاإرادي يميل إلى أن يكون غير ضار ويتحسن مع إدارة التوتر.

2. طنين الأذن طنين الأذن هو اضطراب سمعي، حيث يسمع المصابون صوتاً في أذنهم لا يمكن سماعه خارجياً. يوصف عادةً بأنه صوت رنين لا هوادة فيه، ولكن بالنسبة للآخرين قد يبدو مثل الطنين أو الزئير. يمكن أن يحدث طنين الأذن بسبب بعض أشكال فقدان السمع وتلف الأذن الداخلية وبعض الحالات الطبية. يمكن أن يحدث أيضاً بسبب التوتر.

وتشير الأدلة إلى أن تحسين جودة النوم وتقليل مستويات التوتر فعّال في علاج طنين الأذن.

3. آلام المعدة ترتبط أمعاؤنا ودماغنا ارتباطاً وثيقاً بما يُعرف باسم «محور الأمعاء والدماغ». يمكن أن يظهر التوتر والقلق غالباً مع تغيرات في الهضم وحركة الأمعاء. قد تشعر بما يوصف بحركة «الفراشات» أو أن معدتك «متشابكة» عندما تشعر بالقلق.

هذا ليس أمراً غير شائع لأن الجهاز الهضمي يحتوي على مستقبلات حساسة لهرمونات الاستجابة للتوتر، ويمكن أن يسبب التوتر آلاماً في المعدة وانتفاخاً وتغيرات في حركة الأمعاء، وربما تصل إلى ارتداد الحمض أو الإمساك.

وعادةً ما تهدأ الأعراض مع تقليل التوتر، ولكن إذا لاحظت تغييرات في الهضم أو حركات الأمعاء والتي تستمر لأكثر من أسبوعين، فمن المهم أن يتم فحصك من قبل طبيبك لاستبعاد الأسباب الأخرى.

4. القروح الباردة تنتج القروح الباردة عن نوع من فيروس الهربس البسيط، والذي يحمله بعض الأشخاص ويتحكم الجهاز المناعي في الفيروس ويظل كامناً في الجسم حتى يتم تنشيطه مرة أخرى بواسطة عوامل محفزة.

وتشمل العوامل المحفزة الشائعة ضعف الجهاز المناعي، أو نزلات البرد أو الأمراض، أو الصدمات التي تصيب منطقة الجلد المصابة، أو أشعة الشمس، أو البرد، أو الإجهاد. ويمكن لفترات الإجهاد أن تعمل على قمع الجهاز المناعي؛ مما يسهل على فيروس الهربس الكامن أن يظهر على شكل قرحة باردة متقرحة.

لسوء الحظ، بمجرد تنشيط الفيروس مرة أخرى، لا يمكنك فعل الكثير غير الانتظار حتى تختفي القروح. يمكن أن يؤدي وضع كريم مضاد للفيروسات وأفضل طريقة لمنع تكرار الإصابة هي إيجاد طرق لإدارة الإجهاد بنشاط في حياتك اليومية.

5. تساقُط الشعر يمر شعرنا بشكل طبيعي بفترات من النمو والراحة والتساقط، ومن الطبيعي أن نفقد نحو 100 شعرة يومياً. إذا كنت تعاني التوتر، فقد تلاحظ زيادة في تساقط الشعر، مع تساقط المزيد من الشعر في فرشاة شعرك أو في الحمام - يُعرف هذا باسم تساقط الشعر الكربي ويظهر غالباً بعد شهرين من بداية فترة مرهقة. يمكن ملاحظة هذا في حالة التوتر العاطفي، ولكن أيضاً بعد عوامل الضغط الجسدية، مثل الولادة.

الخبر السار هو أنه على عكس أشكال أخرى من تساقط الشعر، فإن تساقط الشعر الكربي، أو تساقط الشعر المرتبط بالتوتر، مؤقت. وينمو الشعر مرة أخرى بعد شهرين من انتهاء فترة التوتر.

6. قرحة الفم المعروفة أيضاً باسم القرحة القلاعية، هي قروح مؤلمة تحدث في الفم واللسان. غالباً ما تكون قرحة الفم واحدة من أولى علامات ضعف الجهاز المناعي وإرهاقه. من المحتمل أن يكون ذلك بسبب زيادة الكورتيزول اللعابي، بالإضافة إلى عض الفم وارتعاشه، وهي عادات شائعة أثناء التوتر. وقرحة الفم، على الرغم من أنها غير مريحة، فإنها عادة ما تكون غير ضارة. بالإضافة إلى الحفاظ على صحة أفواهنا من خلال النظافة المنتظمة وفحوص الأسنان، فإن تقنياتك لإدارة التوتر يومياً ستساعد في منع حدوث القرحات. إذا لاحظت قرحة الفم أو القروح المتكررة، أو لم تهدأ في غضون أسبوع إلى أسبوعين، فعليك القيام بالفحص الطبي.

7. طفح جلدي يمكن أن يتسبب الإجهاد في ظهور طفح جلدي والذي يبدو مثل نتوءات حمراء صغيرة مثيرة للحكة، مع مناطق من البقع البيضاء (المعروفة باسم النتوءات) والتورم. يؤثر هذا عادةً على الجلد في الوجه والذراعين والجذع، وقد يبدو مشابهاً لكيفية ظهور الحساسية. يمكن أن يتسبب الإجهاد أيضاً في تفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون حالات جلدية موجودة مثل الإكزيما أو الصدفية. ترجع حساسية الجلد المتزايدة إلى إطلاق الهيستامين والمواد الكيميائية الالتهابية الأخرى استجابةً لهرمونات التوتر.

ويساعد الحفاظ على الجلد بارداً ورطباً في حماية حاجز الجلد وتخفيف الأعراض. في حالة الحكة المستمرة، يجب أن يساعد مضاد الهيستامين الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية.*وكالات

