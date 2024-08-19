أخبار اليمن : وزير النفط يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب السابقة

وزير النفط يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب السابقةأكد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، أن الإصلاح الإداري والتغيير والبناء من أولويات المرحلة القادمة خاصة في مجال النفط والمعادن.

وأشار الوزير الأمير خلال لقاء تعريفي، ضم قيادات وموظفي وكوادر وزارة النفط والمعادن، إلى أهمية تضافر الجهود لتأدية المهام والأنشطة المنوطة بالوزارة والوحدات التابعة لها.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من تجارب المرحلة الماضية لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات .. مشدداً على ضرورة التوجه لابتكار الحلول والمعالجات التي تعزز من الاقتصاد الوطني بالتركيز على العمل المنظم والمدروس بعناية ووفق خطط وبرامج مزمنة وقابلة للتطوير.

وحث الوزير الأمير على الالتزام بالدوام الرسمي وإنجاز المهام ومعاملات المواطنين دون تأخير وعدم تجاوز الصلاحيات.

ودعا إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي وتكريس الجهود للنهوض بقطاع النفط والمعادن .. مشيدا بدور قيادات وموظفي الوزارة ومنتسبيها والوحدات التابعة لها وصمودهم في أداء مهامهم وأنشطتهم رغم استمرار العدوان والحصار.

كما أكد وزير النفط والمعادن على ترسيخ مبدأ التعاون والتكامل وفق موجهات وبرنامج حكومة التغيير والبناء ووفق أولويات وخطط وبرامج مدروسة وتشاركية.

فيما أشار نائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، التحديات التي تواجه قطاع النفط والمعادن باليمن خاصة في المرحلة الراهنة نتيجة استمرار العدوان والحصار واستهدافه للبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.

وأكد حرص قيادة الوزارة وكوادر ومنتسبي القطاع النفطي، على بذل المزيد من الجهود لمساندة برنامج حكومة التغيير والبناء.