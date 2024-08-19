أخبار اليمن : الصواعق تقتل 14 مواطناً في حجة

الصواعق تقتل 14 مواطناً في حجةتوفي 14 مواطناً في عدد من مديريات محافظة حجة خلال الأيام الماضية جراء الصواعق الرعدية.

وأوضح رئيس عمليات الطوارئ بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن الملحاني، أن الصواعق الرعدية أدت إلى وفاة ثلاثة مواطنين في مديرية عبس، ومثلهم في مديرية كحلان عفار.

وأشار إلى أن ثمانية مواطنين من أبناء مديريات أسلم وبني العوام ووضرة والمفتاح والمحابشة وكشر وقفل شمر والشغادرة قضوا جراء الصواعق.

ودعا الدكتور الملحاني المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالاحتماء من الصواعق الرعدية وإطفاء الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة حفاظا على حياتهم.