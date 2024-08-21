أخبار اليمن : الأمطار الغزيرة مستمرة.. فاحذروا السيول

الأمطار الغزيرة مستمرة.. فاحذروا السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.

وحسب المركز قد تمتد الأمطار غرباً لتشمل سهل تهامة والسواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين وعدن والمناطق الداخلية المحاذية لها كما تشمل الأمطار مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 64.4ملم في زبيد ـ الحديدة، 50.2 في المحويت، 33 في عمران، 31 في إب، 30 في ذمار، 29.4 في تعز، 28 في صناء، 10.8 في حجة، 4.8 ملم في سيئون.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الغزارة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية.

وحث المركز المواطنين على أخذ أقصى الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

ودعا إلى أخذ الحيطة من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة، ومن الانهيارات الصخرية على الطرقات الجبلية، وانهيارات المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.