أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و223

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و223
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 40 ألفاً و223 شهيداً، و92 ألفاً و981 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيداً، و124 مصاباً.
ولفتت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ316 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي.
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