أخبار اليمن : لجنة الأقصى تدعو للمشاركة في مسيرات الجمعة

لجنة الأقصى تدعو للمشاركة في مسيرات الجمعةوقفت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، على مستجدات العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الشاملة المتواصلة على قطاع غزة.

وجددت اللجنة استنكارها الشديد للصمت المطبق وحالة اللامبالاة التي تكاد تتسيد المشهد العربي والإسلامي إزاء ما يتعرض له أبناء غزة من مذابح يومية ومشاهد الأشلاء المتناثرة لأطفالها ونسائها وشيوخها التي تدمي القلوب والضمائر الحية.

وأدانت النهج الإجرامي المتصاعد للعدو الصهيوني وما ارتكبه من مجازر وحشية خلال هذا الأسبوع بحق العديد من العائلات والأحياء بغزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من النساء والأطفال والشيوخ.

وأشارت إلى أن هذا التغول والتجبر والتصعيد الصهيوني ينبغي أن يواجه بتصعيد أشد من قبل رجال المقاومة الفلسطينية والأحرار في محور المقاومة والأمة والعالم.

واطّلعت اللجنة العليا على خطة القطاع الاقتصادي لتطوير وتوسيع مسار المقاطعة الشعبية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية والشركات الداعمة والمتعاونة مع الكيان الغاصب للفترة المقبلة.

وأكدت على الأهمية الكبيرة للخطة ومضامينها وغايتها الدينية والأخلاقية والإنسانية، وحثت أبناء الشعب اليمني على مواصلة مقاطعتهم لتلك البضائع التي تسخر أموالها لصالح العدو الإسرائيلي لقتل أبناء الشعب الفلسطيني وخدمة حلمة التوسعي ومشاريعه الإجرامية الشيطانيّة ضد المنطقة وأمنها واستقرارها وهويتها الدينية والثقافية.

وعبرت عن التقدير والشكر لأبناء الشعب اليمني لتفاعلهم الكبير مع حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية.. مشددة على أن الجميع يتحملون مسئولية كبيرة في مواصلة مسار المقاطعة نصرة لديننا وأشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة.

كما اطّلعت اللجنة على تقرير بشأن سير البرنامج الثقافي والفكري لمناصرة القضية الفلسطينية في قطاع التعليم بما في ذلك البحوث الجديدة المعدة من قبل باحثين في عدد من الجامعات اليمنية.

وأثنت اللجنة على الأنشطة والفعاليات المنفذة في إطار البرنامج، ووجهت المعنيين بالاستفادة من البحوث في الأنشطة والأعمال الثقافية والفكرية الميدانية.

واستمعت إلى إحاطة من عضو اللجنة خالد المداني، عن التحضيرات الجارية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف 1446هـ، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وأكدت اللجنة على دمج أنشطتها مع أنشطة وفعاليات هذه المناسبة الدينية الأثيرة على قلوب وأفئدة أبناء اليمن باعتبارها محطة جامعة لأبناء الشعب اليمني ومناسبة مواتية لترسيخ فكر المقاومة وثقافة الجهاد ضد أعداء الأمة والمتربصين بها وتعزيز أنشطة ودعم غزة وأحرارها ومجاهديها.

وأقرت اللجنة العليا البرنامج التنظيمي للمسيرة الأسبوعية الكبرى التي ستقام يوم الجمعة المقبل في ساحة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، والمسيرات التي ستقام في ذات اليوم في المحافظات والمديريات الحرة دعما ونصرة لأبناء غزة المستضعفين ومقاومتهم الباسلة.

ودعت أبناء الشعب اليمني إلى الخروج والمشاركة الواسعة في مسيرات يوم الجمعة على ذلك النحو المشرف ليس لليمن فحسب بل ولجميع أحرار الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.