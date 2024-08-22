أخبار اليمن : تحذير من استمرار الأمطار الغزيرة والسيول

تحذير من استمرار الأمطار الغزيرة والسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الغزارة على معظم المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، الجوف، مأرب، سهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت والسواحل الجنوبية.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي في ذمار 47 ملم، الضالع: 26.5، ريمة: 20.6، تعز: 15.2، إب: 15، المهرة: 8.9، صعدة: 7.1ملم.

وهطلت أمطار رعدية تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة والسواحل الجنوبية.

وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة ومن الانهيارات الطينية والصخرية.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.