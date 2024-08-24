أخبار اليمن : 19 ألف طفل يتيم في غزة

19 ألف طفل يتيم في غزةكشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، كاظم أبو خلف، السبت، تفاصيل معاناة الأطفال الذين فقدوا والديهم في قطاع غزة.

وأوضح أن موضوع الأطفال اليتامى يتم تسميتهم بـ"الأطفال غير المصحوبين"، بسبب أهوال العدوان سواء الأب يوجد بالجنوب، والإبن يظل مع والدته بالشمال، أو العكس، أو استشهد الاثنان خلال الحرب.

واشار إلى أن "الرقم الخاص بالأطفال غير المصحوبين في غزة هو رقم تقديري بحت، لأنهم لا يستطيعون حصر الأرقام بشكل دقيق".

وأضاف: "من تجربتنا كمؤسسة تعمل في مناطق حروب ونزاعات في العالم، فمن العدد الكلي يكون هناك نسبة 1 بالمئة أطفال غير مصحوبين، يمكن والده أو والدته أحياء، أو يتامى".

وأكد أن هناك "1.9 مليون نازح في غزة، وبالتالي، فإن العدد التقديري هو 19 ألف من الأطفال غير المصحوبين قد يكون يتيم أو والديه أبعدتهما الحرب عنه".

ونوه إلى أن "هذه الأرقام تقديرية وتكون بالقياس بالتجربة، ومناطق النزاع، وهي أقل نسبة 1 بالمئة من العدد الكلى للنازحين".

يذكر انه في الحالات التي لا يكون فيها لم شمل، أو أن الطفل أصبح يتيما، يكون هناك العائلة الممتدة سواء أبناء العم أو الخال وجدته أو جده يحرصون على الأطفال، ويقدمون الرعاية حتى تنفرج الأحوال، ويتم تقديم دعم لهم.