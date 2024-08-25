أخبار اليمن : 15 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية

15 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن إصابة حوالي 15 ألف طفل في غزة بسوء التغذية، وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن من بين هؤلاء 3288 طفلاً مصاباً بسوء التغذية الحاد، مشيرة إلى أنها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، منها مركز في مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.
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