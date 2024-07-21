الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم برنامج تدريبي تعريفي لوفد من وزارة الخارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:25 صباحاً - ​نظم قطاع الشؤون الإدارية والمالية (إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل) برنامج تدريبي تعريفي حول أنشطة قطاعات جامعة الدول العربية لوفد من الدبلوماسيين من منتسبي وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال الفترة من 21-25 يوليو 2024 بمقر الأمانة العامة.

وافتتح أعمال هذه الزيارة سعادة السفير/ محمد صالح العجيري - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، وسعادة السيد/ فهد بن خالد الخمعلي - نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، مؤكدان على أهمية تكثيف هذه البرامج التدريبية وضرورة استمرارية عقد دورات تعريفية بجامعة الدول العربية تستهدف الشباب العربي بشكل عام ولاسيما الدبلوماسيين في الدول العربية، وذلك من أجل التعريف بجامعة الدول العربية ومهامها وآليات العمل واتخاذ القرارات بها، والتعرف كذلك على مواقف جامعة الدول العربية من القضايا الإقليمية والدولية.

تناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات تعريفية حول جامعة الدول العربية؛ نشأتها وآليات عملها، ودور الاعلام في العمل العربي المشترك، الثقافة العربية، جهود جامعة الدول العربية في القضية الفلسطينية، والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، وجهود جامعة الدول العربية في الشؤون السياسية الدولية والحد من التسلح، بالإضافة إلى جهود الجامعة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وزيارة مكتبة الأمانة العامة والقاعة الكبرى.