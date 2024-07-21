وزير الإعلام الكويتي : قناة الكويت الإخبارية نافذة جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:29 مساءً - أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري أن الوزارة تبنت في إعدادها لاستراتيجيتها الخمسية (2021 – 2026) نهجا تشاركيا في التخطيط يهدف إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية صنع القرار ما يضمن تحقيق الأهداف بشكل فعال ومستدام.



وقال إن مسيرة تقدم الوزارة وتحقيق إنجازاتها كانت وفق رؤية واضحة وهي تقديم إعلام يليق بمكانة دولة الكويت ودورها الإعلامي البارز إذ تم العمل بجد وتفان لتحقيق هذه الرؤية مستلهمين من التوجيهات السامية للقيادة السياسية في البلاد باتباع منهج الشفافية والتواصل كأساس لبناء مجتمع واع ومثقف.

وكشف المطيري في مؤتمر صحفي بالكويت أنه سيتم الاعلان عن الهوية الرسمية للقناة الإخبارية الجديدة التي ستنطلق في 28 يوليو الجاري موضحا أنها ستكون نافذة جديدة في السياسات الإعلامية التي تؤمن أن الإعلام ملك للشعب يخاطبه ويحاوره ويشركه في صناعة الحدث.

وبين أن ذلك يتم من خلال تبني منهجية فعالة لإدارة المعرفة وتبسيطها بسردية أعمق وتحليلات منطقية للحفاظ على دقة وموضوعية الأخبار المتداولة والتحقق من مصادرها ومن هنا جاءت أهمية إطلاق القناة الإخبارية التي ستقدم نشرات ومواجيز إخبارية على مدار الساعة وبرامج ثقافية وحوارية.

وأعرب المطيري عن الأمل أن تكون هذه القناة خطوة جديدة في مشهد الإعلام الكويتي لتعكس الأحداث والمنجزات الوطنية بكل احترافية لافتا إلى أنها ستستخدم أحدث التقنيات في النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج وستعمل من استديوهات مجهزة على أعلى مستوى مستفيدة من الخبرات والطواقم الفنية في وزارة الإعلام.



وعن مسارات الأعوام الثلاثة الماضية أفاد وزير الإعلام والثقافة الكويتي بأنه تم إطلاق 99 نظاما إلكترونيا لمواكبة وتقدم عمليات التحول الرقمي مضيفا أن هذه العمليات ساعدت بشكل كبير على تحسين بيئة الأعمال “ما أدى إلى ارتفاع في إيرادات الإعلانات التلفزيونية والإذاعية كما نجحت مطبعة الحكومة في زيادة إيراداتها بنسبة 65 بالمئة وزادت إيرادات الجريدة الرسمية بنسبة 30 بالمئة كما زادت إيرادات رسوم طلبات الترخيص بنسبة 97 بالمئة”.



وشدد على الحرص الدائم لأن تسير الخطط التشغيلية بانسيابية من أجل زيادة الإنتاجية إذ تم استحداث أربعة استوديوهات تلفزيونية وإطلاق أربع محطات إذاعية بتكاليف صفرية مبنية على إبداع الكوادر الوطنية الإبداعية.