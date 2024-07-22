الدفاع الكويتية: اختيار ضباط للوظائف الإشرافية بالقيادة العسكرية لدول مجلس التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 08:25 صباحاً - شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قرعة اختيار الضباط وضباط الصف والأفراد المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة لدى القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون ودرع الجزيرة الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد الشيخ فهد اليوسف، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية، أن تطبيق نظام القرعة للاختيار بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف يأتي تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وكونها قائمة على مبدأ عدم التدخل، وذلك وفقا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات، بعد التأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.