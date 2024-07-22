مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية يلتقي بالمدير العام للمنظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 12:31 مساءً - ​التقى أمس سعادة السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مديرعام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية، بمعالي الدكتور ناصر على الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

خلال اللقاء، ثمن المديرالعام للصندوق الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في المنطقة العربية، كما اغتنم هذه الفرصة لتقديم نبذة عن انشطة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية في عدة مجالات كالصحة و الزراعة و الدبلوماسية، دعماً للتعاون العربي الإفريقي المشترك.

كما أحاط سعادته علماً بنتائج إجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي إنعقد يوم 04 يوليو الماضي برئاسة معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق، مشيراً إلى الإهتمام الذي يوليه معاليه شخصياً لهذا الجهاز العربي.

من جهته، رحب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بهذه الزيارة، مؤكداً على رغبته في التعاون مع هذا الجهاز العربي الذي يسعى للتواجد على الساحة الإفريقية بالرغم من الصعوبات التي تحيط به.

وبعد إستعراض أنشطة الجهازين العربيين، تم التطرق إلى إمكانية إيجاد أرضية للتعاون المشترك فيما بينهما، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

و في نهاية اللقاء، جدد الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية شكره لمعالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على حسن الإستقبال، ودعاه إلى زيارة مقر الصندوق.