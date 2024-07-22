البرلمان العربي:ثورة يوليو نموذج ملهم لشعوب العالم للتحرر من الاستعمار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 06:31 مساءً - هنأ البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وبرلمانا وشعبًا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وأكد البرلمان العربي أن ثورة يوليو تعد أحد أهم الثورات الملهمة على مستوى العالم، والتي فتحت الطريق أمام الكثير من الدول للتحرر من الاستعمار، فهي نموذجًا ملهمًا وفريدًا لتكاتف وتعاضد الجيش مع الشعب في ملحمة وطنية سطرت صفحة مضيئة من تاريخ كفاح الشعب المصري العظيم من أجل الحرية ونيل الاستقلال.

وثمن البرلمان العربي عاليًا المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الأشقاء العرب والقضايا العربية الاستراتيجية والمحورية وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين، ودور مصر الكبير والمشرف في تعزيز التضامن العربي والتكاتف لإرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، والمساهمة الفاعلة في تطوير وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

كما أشاد البرلمان العربي بالنهضة الكبيرة والإنجازات المهمة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي جسدت قدرة وقوة الدولة المصرية والشعب المصري، على مواجهة التحديات وتحقيق النهضة الوطنية الشاملة في مختلف المجالات، متمنيًا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان