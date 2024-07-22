ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2405.40 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 2407.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 29.11 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 959.99 دولارًا، في حين زاد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 916.18 دولارًا.
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