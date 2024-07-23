البرلمان العربي: قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا منظمة إرهابية تحدٍ سافر للقانون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:31 مساءً - استنكر البرلمان العربي، قرار كنيست كيان الاحتلال بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " منظمة إرهابية، معتبرًا هذا القرار تحد سافر لكل القرارات والقوانين الدولية، كما أنه يأتي امتدادًا لمحاولات كيان الاحتلال إرهاب منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.

كما أدان البرلمان العربي، استمرار وتصاعد وتيرة مجازر كيان الاحتلال، وإمعانه في ارتكاب مزيد من حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، وهو ما يجسد الإرهاب الحقيقي بكل معانيه، في تحد لقرار محكمة العدل الدولية الأخير.

وأكد البرلمان العربي، دعمه المطلق لوكالة "الأونروا" للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية لوكالة الأونروا، كما طالب البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.