الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء غزة لـ39.145 منذ بدء العدوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39.145 شهيدًا، و90.257 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر أدت إلى استشهاد 55 فلسطينيًا، وإصابة 110 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن آلاف الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول إليهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.