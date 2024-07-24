ارتفاع أسعار الذهب 0.3%
سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 2416.62 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 في المئة، لتصل إلى 2417.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.2 في المئة مسجلة 29.28 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 945.73 دولار للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.64 دولار للأوقية.
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